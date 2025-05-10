В субботу, 10 мая, в 33-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 33-й тур

Бохум – Майнц – 1:4

Голы: Хольтманн, 84 – Амири, 45+3, Мвене, 54, Буркардт, 73, Небель, 90+3

Унион Берлин – Хайденхайм – 0:3

Голы: Бек, 12, 73, Шьоппнер, 56

Вердер – РБ Лейпциг – 0:0

Хольштайн – Фрайбург – 1:2

Голы: Розенбом, 24 – Манзамби, 45+2, Хёлер, 58

Бавария – Боруссия М – начало матча в 19:30

Хоффенхайм расписал ничью с Вольфсбургом – зинсхаймцы забили гол на 18-й секунде и почти сохранили прописку в Бундеслиге

Майнц на выезде разгромил Бохум. Худшая команда Бундеслиги пропустила четыре гола и сумела огрызнуться лишь одним точным ударом в конце встречи. Рурцы с 22-мя очками остались на последней строчке турнирной таблицы. Вместе с Бохумом элитный дивизион покидает и Иван Ордец, который в этом поединке записал в свой пассив желтую карточку. В свою очередь Майнц ворвался в зону еврокубков, вытеснив с шестой строчки РБ Лейпциг.

Хайденхайм в последний момент бросился вытаскивать себя из трясины Бундеслиги. Подопечные Франка Шмидта на выезде неожиданно разбили Унион со счетом 3:0 (дублем отметился Бек). В трех последних матчах Хайденхайм сумел набрать 7 очков и за тур до финиша находится в зоне переходных матчей. В свою очередь берлинцы еще раньше обеспечили себе сохранение прописки в элите и с 37-ю пунктами занимают 13-ю строчку.

Продолжает проваливать сезон РБ Лейпциг. На этот раз "быки" на выезде оступились с Вердером, вывезя из Бремена лишь 1 очко. Как следствие, Лейпциг опустился на седьмую строчку и на 1 пункт отстает от возможности сыграть в Лиге конференций. Зато Вердер набрал 48 баллов и дышит в спину сопернику.

Фрайбург на выезде оформил вылет Хольштайна во Вторую Бундеслигу. Аутсайдер начал здорово, выйдя вперед в середине тайма. Однако перед самым перерывом гости отыгрались, а после отдыха вырвали победу и взяли необходимые 3 очка. Победа позволила Фрайбургу закрепиться на четвертой лигочемпионовской строчке.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ