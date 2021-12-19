Германия, Бундеслига, 17-й тур

Фрайбург – Байер – 2:1

Голы: Грифо, 33 (пен.), Шаде, 84 – Арангис, 45+1

Кельн – Штутгарт – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Фрайбург принимал Байер. Игра обеих команд в последнее время напоминала качели – успешные серии сменялись неожиданными поражениями и потерями очков. Хозяева в первые 45 минут перестреляли соперника и в середине тайма сумели забить со стандарта: Фримпонг сыграл рукой в ​​собственной штрафной, а Грифо с отметки наказал леверкузенцев за беспечную игру. Однако Байер сумел забить гол в раздевалку: навес с углового на дальнюю штангу обуздал Та и ударом через себя сбросил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Арангис головой восстановил статус-кво.

Незначительное преимущество Фрайбурга после перерыва привело к голу в ворота "фармацевтов" в конце матча: Демирович прострелил с правого фланга и Градецки уже приготовился забрать сферу, когда Шаде успел опередить кипера и ногой протолкнуть мяч в сетку. Победа принесла Фрайбургу третье место и 29 очков, Байер с 28 пунктами – четвертый.

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