Фрайбург провел фантастический сезон: до последнего сражался за Лигу чемпионов, вышел в финал Кубка Германии. Однако в итоге остановился в шаге от всех целей. Команда Кристиана Штрайха в серии пенальти проиграла титульный матч Лейпцигу.

РБ Лейпциг выиграл первый трофей, одержав победу в финале Кубка Германии

Основное и дополнительное время завершились вничью. На точный удар Эггештайна "быки" ответили голом Нкунку. Лейпциг отыгрался, проведя большинство времени в меньшинстве – удаление за срыв атаки заработал Хальстенберг.

Красная карточка бесспорная, однако судья отработал с большой лояльностью к скромному Фрайбургу. Засчитал гол, который нельзя было засчитывать из-за руки Шаллая. А еще не поставил на последних минутах очевидный пенальти за фол против Ольмо.