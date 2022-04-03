Бавария сумела обыграть Фрайбург в 28-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Счет в матче открыл Горецка, но Петерсон отличным ударом сравнял ситуацию на табло. Дальше Бавария легко забила еще трижды и победила.

Бавария со скандалом разгромила Фрайбург

Но победа может перерасти в техническое поражение . Дело в том, что между третьим и четвертым голами "ротен" на поле в одно время находились сразу 12 игроков команды Нагельсманна, что запрещено правилами. Ситуацию будет рассматривать Немецкий футбольный союз.