Фрайбург – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор скандального матча
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Бавария сумела обыграть Фрайбург в 28-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Леон Горецка 57’
Серж Гнабри 73’
Кингсли Коман 82’
Марсель Забитцер 90+6’
57’ Леон Горецка
73’ Серж Гнабри
82’ Кингсли Коман
90+6’ Марсель Забитцер
Счет в матче открыл Горецка, но Петерсон отличным ударом сравнял ситуацию на табло. Дальше Бавария легко забила еще трижды и победила.
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Но победа может перерасти в техническое поражение. Дело в том, что между третьим и четвертым голами "ротен" на поле в одно время находились сразу 12 игроков команды Нагельсманна, что запрещено правилами. Ситуацию будет рассматривать Немецкий футбольный союз.
Сейчас же Бавария остается лидером Бундеслиги, опережая дортмундскую Борусию на 9 зачетных баллов.
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