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Фоззи: Если Шевченко вызовет Ракицкого в сборную Украины, игра будет сорвана

29 января 19:23 677 Читати українською
Фоззи: Если Шевченко вызовет Ракицкого в сборную Украины, игра будет сорвана
Александр "Фоззи" Сидоренко / фото из соцсетей

Участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко рассказал о возможных последствиях вызова в сборную Украины Ярослава Ракицкого после его перехода в Зенит.

"Ракицкий... Качественный игрок. Думаю, если бы Луческу не были так нужны под лимит центральные защитники с украинским паспортом, он мог бы играть в середине поля. С таким ударом и пасом он бы пригодился сборной.

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По руке у сердца... Опять, по моему личному убеждению, открытый противник лучше тех, кто поет гимн, но "держит путина в кармане". Он хотя бы не врет.

Но. Если Шевченко вызовет его в сборную, игра будет сорвана. В любом городе, думаю. Мне так жаль, что жизнь не соответствует ожиданиям, но мир сузился. Кто не с нами, тот против нас. Третьего не дано", – написал Фоззи на своей странице в Фейсбук.

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Теги
Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Сидоренко (Фоззи)
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