Лучшим тренером без главного европейского клубного турнира FourFourTwo назвал действующего наставника Атлетико Диего Симеоне. "У Симеоне есть еще достаточно времени, чтобы определить свое тренерское наследие", – говорится в материале.

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Второе место в этом рейтинге занял бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер. Вслед за ним на третьем месте оказался экс-наставник киевского Динамо Валерий Лобановский. "Верящий в науку, аналитику и периоды высокой интенсивности прессинга, Лобановский руководил сборной СССР на двух чемпионатах мира и выводил её в финал Евро-1988. Но достижения в Динамо превалируют над этим: 13 чемпионских титулов и два триумфа в Кубке обладателей Кубков. Если бы он дошел до финала Кубка чемпионов или Лиги чемпионов, то наверняка возглавил бы этот рейтинг", – отмечает издание.

Шестое место в этом рейтинге занял действующий наставник Динамо Мирча Луческу.

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