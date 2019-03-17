"Фото с Зинни лучше, чем со мной", – Уокер забавно потроллил Зинченко после победы над Суонси в Кубке Англии

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер доказал, что не уступает чувством юмора украинскому хавбеку горожан Александру Зинченко.

Манчестер Сити совершил чрезвычайный камбэк в матче против Суонси (3:2) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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Защитник "горожан" Кайл Уокер решил поделиться этой радостью в твиттере, опубликовав фото с празднованием третьего гола его команды. Стоит отметить, что главным "героем" на фото является Александр Зинченко.

"Я бы опубликовал фото со мной, но эта фотография с Зинни очень хорошая! Замечательный командный дух и борьба вместе с ребятами!", – подписал фото Уокер.