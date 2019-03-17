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"Фото с Зинни лучше, чем со мной", – Уокер забавно потроллил Зинченко после победы над Суонси в Кубке Англии

19:31 45 Читати українською
"Фото с Зинни лучше, чем со мной", – Уокер забавно потроллил Зинченко после победы над Суонси в Кубке Англии
Александр Зинченко и Кайл Уокер / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер доказал, что не уступает чувством юмора украинскому хавбеку горожан Александру Зинченко.

21’ Мэтт Граймс
29’ Берсант Целина
 
Бернарду Силва 69’
Кристофер Нордфельдт 78’
Серхио Агуэро 89’

Манчестер Сити совершил чрезвычайный камбэк в матче против Суонси (3:2) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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Защитник "горожан" Кайл Уокер решил поделиться этой радостью в твиттере, опубликовав фото с празднованием третьего гола его команды. Стоит отметить, что главным "героем" на фото является Александр Зинченко.

"Я бы опубликовал фото со мной, но эта фотография с Зинни очень хорошая! Замечательный командный дух и борьба вместе с ребятами!", – подписал фото Уокер.

Теги
Украинцы за рубежом Англия Кубок Англии Александр Зинченко Александр Зинченко Суонси - Манчестер Сити Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити
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