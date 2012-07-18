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Фото дня ЧС2018: как Саутгейта утешала жена на пустом стадионе после поражения от Хорватии

18:30 128 Читати українською

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сидел на пустых трибунах после поражения от Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018. Жена специалиста Элисон трогательно поддержала мужа.

Вчера Англия уступила Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018.

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После игры наставник британцев Гарет Саутгейт сидел на пустых трибунах. Его жена Элисон подошла и тепло обняла мужа, выразив ему свою поддержку.

Саутгейт в браке с Элисон уже более 20 лет. Вместе они воспитывают двоих детей: 19-летнюю Мию и 15-летнего Флинна.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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