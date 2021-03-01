Нидерландский защитник Байера Тимоти Фосу-Менса не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы, сообщает издание L'Equipe.

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23-летний защитник в конце первого тайма матча против Фрайбурга (1:2) получил травму и был заменен на экс-динамовца Александра Драговича. Обследование выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена. Срок восстановления займет от шести до девяти месяцев, а это значит, что Тимоти не поможет своей национальной команде на чемпионате Европы.

Напомним, Фосу-Менса перешел в Байер из Манчестер Юнайтед в январе 2021 года – он успел провести за немецкую команду семь матчей.

К слову, сборная Нидерландов – соперник сборной Украины в группе С на предстоящем Евро.

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