"Фенербахче гораздо слабее Динамо. Эту команду динамовцы должны были переигрывать. На сегодняшний день – это слабая команда. Они не понимают друг друга, очень много ошибок в передачах. Нет отработанной атаки – есть только массовый набег.

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Я ошибался, когда думал, что Фенербахче – команда, которая может показать игру. Они не показали ничего. Киевляне выиграли закономерно. Игроки Фенербахче, кроме одного момента, где хорошо сыграл Бущан, ничего не создали. Динамо выглядело гораздо лучше – у Цыганкова было два момента, Забарный тоже мог забивать.

Повлияло и удаление: лишний игрок и забираются силы в отборе, но киевляне выиграли по праву. Они должны были проходить дальше. Психологически, удаление помогало нашей команде. Нападающих в Динамо нет. Да, трудолюбие есть, но нет чувства гола. Они не забивные", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо в большинстве в добавленное время дожало Фенербахче (2:1) и вышло в 3-й тур квалификации Лиги чемпионов, где встретится с австрийским Штурмом.

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