toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Форварда Манчестер Юнайтед заманивают обратно в Китай космической зарплатой

14:16 94 Читати українською
Форварда Манчестер Юнайтед заманивают обратно в Китай космической зарплатой
Одион Игало / фото Манчестер Юнайтед

Китайский Шанхай Шэньхуа пытается уберечь Одиона Игало от посягательств Манчестер Юнайтед.

Одион Игало выступает за Манчестер Юнайтед в аренде, но права на форварда принадлежат Шанхай Шэньхуа. Китайский клуб хочет сохранить своего игрока, сообщает Sky Sports.

Самый дорогой трансфер в истории и еще два игрока – Манчестер Юнайтед разработал план, чтобы уничтожить Ливерпуль

По информации издания, Шанхай уже предложил Игало продолжить действующее соглашение еще на 2 года с увеличением зарплаты до более 400 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед доволен игрой форварда, который забил 4 гола в 8 матчах, и готов выкупить Игало у китайского клуба, предложив 15 млн фунтов.

Сімеоне в космосі, Клопп за межами топ-3, звільнений бос Ярмоли має більше за наставників Юве і ПСЖ – заробітки тренерів

blog_ava
Зидан запланировал грандиозную чистку – Реал покинут 7 игроков
11:03
552
Теги
Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Одион Игало Одион Игало
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
59
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук