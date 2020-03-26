Форварда Манчестер Юнайтед заманивают обратно в Китай космической зарплатой

Китайский Шанхай Шэньхуа пытается уберечь Одиона Игало от посягательств Манчестер Юнайтед.

Одион Игало выступает за Манчестер Юнайтед в аренде, но права на форварда принадлежат Шанхай Шэньхуа. Китайский клуб хочет сохранить своего игрока, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Шанхай уже предложил Игало продолжить действующее соглашение еще на 2 года с увеличением зарплаты до более 400 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед доволен игрой форварда, который забил 4 гола в 8 матчах, и готов выкупить Игало у китайского клуба, предложив 15 млн фунтов.

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