Ньюкасл в трансферное окно планирует усилить линию атаки. "Сороки" заинтересовались форвардом Барселоны Ферраном Торресом.

Звезда Бундеслиги продлил соглашение с клубом – Арсеналу, Манчестер Сити и Барселоне придется ждать следующего года

Как сообщает Жерар Морено, Ньюкасл уже начал переговоры с "кулес". Английский клуб направил первое предложение "кулес" по игроку. "Сороки" готовы заплатить "блаугранас" за Торреса 15 миллионов евро, а еще пять добавить в виде бонусов.

Напомним, что Ферран уже выступал в АПЛ, когда был частью команды Гвардиолы. С Манчестер Сити нападающий перешел в Барселону в 2022 году. В общем Торрес сыграл за "кулес" в 113 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 13 ассистов.

Конкурс прогнозів повертається на Футбол 24! Стань чемпіоном Євро-2024 і вигравай круті призи