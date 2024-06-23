Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего Мирлинда Дака за его выкрики после матча с Хорватией.

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Как сообщает Mundo Deportivo, форвард сборной Албании пропустит два матча. Даку подтолкнул фанатов национальной команды к антисербским и антимакедонским выкрикам. Самого Мирлинда обвиняют в том, что он сказал: "Й***ные сербы", "й***ные македонцы". Форвард извинился за свое поведение, но УЕФА санкции оставил в действии.

Сборная Албании имеет один балл, как и Хорватия, и находится на третьей строчке. Италия – вторая с тремя баллами, а Испания возглавляет таблицу с шестью очками. В третьем туре группового этапа Албания сыграет против испанцев.

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