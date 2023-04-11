Игрок "бело-красных" после матча с "блаугранасом" вызвал гнев футбольных болельщиков, выразивших его в соцсетях. Это очень расстроило Тати Кастельяноса.

"Он плакал в раздевалке": наставник Жироны оправдал жадного форварда, не давшего Цыганкову забить Барселоне

Аргентинский игрок Жироны удалил все свои аккаунты в Twitter и Instagram после вчерашнего матча на Камп Ноу. Фанаты набросились на форварда за ошибки, которые он допустил в игре против "блаугранаса". В частности, он не отдал пас на Виктора Цыганкова, который находился в лучшей позиции для того, чтобы нанести удар по воротам тер Штегена. Наставник команды Мичел Санчес рассказал, что Кастельянос очень волновался из-за своих ошибок и плакал в раздевалке.

El jugador del @GironaFC TATY CASTELLANOS s’ha borrat tant el Twitter com l’Instagram després del partit d’ahir al Camp Nou. L’argentí va errar una ocasió molt clar, va ser canviat i va acabar plorant al vestuari.



Les xarxes socials tenen coses bones, però MOLTES dolentes. pic.twitter.com/bTFPaRAV71 — Nil Solà (@Nilsola10) April 11, 2023

Напомним, что встреча между Барселоной и Жироной закончилась вничью 0:0. Форварда "бело-красных" заменили на 60-й минуте игры. Кастельянос сыграл за Жирону в чемпионате Испании в 27 матчах и забил шесть голов.

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