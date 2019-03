Форвард Жироны Стуани повторил рекорд Ла Лиги, забив пенальти в ворота Валенсии

Нападающий Жироны Кристиан Стуани повторил уникальное достижение в Ла Лиге.

В 27 туре чемпионата испании Жирона встречалась с Валенсией. На 83-й минуте матча Кристиан Стуани реализовал пенальти, сделав счет 2:2.

Этот 11-метровый удар стал пятнадцатым для 32-летнего уругвайца в Ла Лиге. Интересно, что нападающий реализовал все 15 ударов с пенальти в чемпионате Испании и повторил рекорд Маноло Альфаро, который также может похвастаться 100% реализацией 15 пенальти.

Заметим, что этот гол не помог Жироне зацепиться за очки в матче с Валенсией. Поединок завершился победой "летучих мышей" со счетом 3:2.

