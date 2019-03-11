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Форвард Жироны Стуани повторил рекорд Ла Лиги, забив пенальти в ворота Валенсии

10:20 6 Читати українською
Форвард Жироны Стуани повторил рекорд Ла Лиги, забив пенальти в ворота Валенсии
Кристиан Стуани / Соцсети

Нападающий Жироны Кристиан Стуани повторил уникальное достижение в Ла Лиге.

22’ Хонас Рамальо
83’ Кристиан Стуани
 
Гонсалу Гедеш 14’
Даниэль Парехо 53’
Факундо Ронкалья 72’
Ферран Торрес 90’

В 27 туре чемпионата испании Жирона встречалась с Валенсией. На 83-й минуте матча Кристиан Стуани реализовал пенальти, сделав счет 2:2.

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Этот 11-метровый удар стал пятнадцатым для 32-летнего уругвайца в Ла Лиге. Интересно, что нападающий реализовал все 15 ударов с пенальти в чемпионате Испании и повторил рекорд Маноло Альфаро, который также может похвастаться 100% реализацией 15 пенальти.

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Заметим, что этот гол не помог Жироне зацепиться за очки в матче с Валенсией. Поединок завершился победой "летучих мышей" со счетом 3:2.

Теги
Кристиан Стуани Кристиан Стуани Испания Жирона Жирона Жирона - Валенсия
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