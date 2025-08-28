Нападающий Жироны Боян Миовски в ближайшее время перейдет в Рейнджерс.

Жирона и Рейнджерс достигли договоренности по переходу македонского форварда Бояна Миовски. Как сообщает журналист Нил Сола, трансфер предусматривает 3,5 миллиона евро гарантированных и еще 3 миллиона в виде бонусов, а также 20% от следующей перепродажи футболиста.

Эта сделка позволяет каталонцам быстро компенсировать затраты на приобретение игрока прошлого сезона.

Миовски перешел в Жирону в 2024 году из Абердина за 6 миллионов евро. В составе испанского клуба форвард провел 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Продажа Миовски потенциально должна ускорить переговоры испанцев о приобретении форварда Динамо Владислава Ваната, соглашение с которым планируют финализировать в ближайшее время.

