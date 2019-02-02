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Форвард Зари Рафаэль да Силва перешел в Слован

09:40 282 Читати українською
Форвард Зари Рафаэль да Силва перешел в Слован
Рафаэль Да Силва / Соцсети

Нападающий луганской Зари Рафаэль да Силва сменил клубную прописку.

Бразильский форвард Рафаэль да Силва перешел в словацкий Слован, сообщает сайт болельщиков Зари со ссылкой на Instagram агента футболиста.

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Напомним, 23-летний форвард перешел в Зарю летом 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей за украинскую команду во всех турнирах, где футболист забил 4 гола.

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Трансферы Заря Заря Рафаэль Да Силва Рафаэль Да Силва Слован Слован Трансферы чемпионата Украины
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