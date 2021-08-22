В поединке 5-го тура чемпионата Польши между Гурником Ленчна и краковской Вислой (1:3) был забит шедевральный мяч, который будет претендовать на звание лучшего по итогам года.

На 48-й минуте ганский нападающий Яу Ебоа стал автором шедевра. Получив мяч на линии штрафной, форвард Вислы сделал посмешище из защиты соперников и поразил дальний угол ворот Гурника. Это сложно описать словами, нужно просто увидеть. Слалом 24-летнего Ебоа уже сравнивают со знаменитыми проходами Пеле.

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Как выяснилось, этот гол стал победным в поединке. Команда из Кракова одолела соперника со счетом 3:1 и занимает 4 место Экстраклясы после 5-ти туров (7 очков). Гурник, который только в этом году поднялся в элиту, замыкает турнирную таблицу – 2 пункта. К слову, все 90 минут в поединке отыграл украинец Сергей Крикун.

Отметим, ранее Яу Ебоа находился в системе Манчестер Сити, но за первую команду не играл. На правах аренды поиграл за Твенте, Лилль, Овьедо и Нумансию. В Вислу перебрался летом 2020-го, а в дебютном сезоне забил 4 гола. В нынешнем чемпионате отличился уже 3-ю результативными ударами в 5-ти матчах.

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