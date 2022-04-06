Нападающий Вереса Михаил Сергийчук нашел себе вполне достойное занятие во время вынужденного перерыва в футбольной карьере.

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Сергийчук был одним из ключевых исполнителей Вереса в первой половине сезона. 30-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, оформив 2 гола и 2 результативные передачи.

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