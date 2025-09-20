Нападающий Вереса Денис Ндукве отстранен от игр после грубого нарушения в матче УПЛ против Кудривки.

В пятом туре Украинской Премьер-лиги Верес в поединке с Кудривкой недосчитался одного из нападающих. На 25-й минуте встречи форвард ровенского клуба Денис Ндукве после проигранной воздушной дуэли умышленно ударил соперника по ногам и сразу увидел перед собой прямую красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел эпизод. По решению КДК, 25-летний нападающий дисквалифицирован на три матча, один из которых – условно.

Таким образом, Ндукве обязательно пропустит ближайшую игру чемпионата против Колоса, а также кубковый поединок с Локомотивом Киев.

