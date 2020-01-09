Форвард Сканторпа роскошно наказал за тщеславие таланта Манчестер Сити Харвуд-Беллиса

Необычная история, антигероем которой стал защитник Манчестер Сити Тэйлор Харвуд-Беллис, произошла в матче 1/8 финала Трофея Английской футбольной лиги против представителя Лиги 2 Сканторпа.

17-летний центрбек "горожан", которого Пеп Гвардиола, постепенно подпускает к первой команде, с первых минут высокомерно высказывался в адрес соперников.

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В частности, нидерландском нападающему "железяк" Кевину ван Вену Харвуд-Беллис начал рассказывать, насколько больше он зарабатывает по сравнению с представителем Лиги 2. Но демотивировать оппонента не удалось. Более того, форвард ответил лучшим из всех возможных способом – оформил дубль и отдал ассист еще в первой трети поединка. Оправиться от такого шока Манчестер Сити U-21 не сумел, забив лишь один гол после перерыва. В четвертьфинал вышел Сканторп.

Уже после матча ван Вен ответил Харвуд-Беллису и словесно, в своем твиттере:

Если вам нужны нормальные игроки, которые не выпендриваются и дают результат, то позвоните мне, Сити.

Отметим, что Тэйлор Харвуд-Беллис только в нынешнем сезоне 2019/20 дебютировал за "горожан" на профессиональном уровне. В данный момент в активе заносчивого защитника 4 матча (1 гол) во всех турнирах.

Трофей Английской футбольной лиги – ежегодный турнир, участие в котором принимают 48 команд Лиги 1 и Лиги 2, а также 16 молодежных команд клубов Премьер-лиги и Чемпионшипа.