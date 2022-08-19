Экстракласса, 6 тур

Ягеллония – Медзь – 2:1

Голы: Гуаль, 69 (п), Нене, 90+7 – Энрикес, 32 (п)

Новичок элитного дивизиона был близок к тому, чтобы взять очки на поле фаворита встречи. Эрикес открыл счет в первом тайме ударом с пенальти. Восстановил равновесие Марк Гуаль, права на которого до сих пор принадлежат Ск Днепр-1. Для испанца это второй гол за клуб.

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Ничейный счет продержался до последних секунд матча. Однако Ягеллонии суждено было одержать победу. Нужно говорить спасибо Нене, который стал автором шедеврального гола.