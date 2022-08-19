Форвард СК Днепр-1 снова забил за польский клуб, его одноклубник организовал победный шедевр на последних секундах
22:04 - Читати українською
Ягеллония обыграла Медзь в рамках 6-го тура чемпионата Польши.
Экстракласса, 6 тур
Ягеллония – Медзь – 2:1
Голы: Гуаль, 69 (п), Нене, 90+7 – Энрикес, 32 (п)
Новичок элитного дивизиона был близок к тому, чтобы взять очки на поле фаворита встречи. Эрикес открыл счет в первом тайме ударом с пенальти. Восстановил равновесие Марк Гуаль, права на которого до сих пор принадлежат Ск Днепр-1. Для испанца это второй гол за клуб.
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Ничейный счет продержался до последних секунд матча. Однако Ягеллонии суждено было одержать победу. Нужно говорить спасибо Нене, который стал автором шедеврального гола.
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