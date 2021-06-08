Конголезца уже давно подозревали в том, что он играет не под своим именем. Наконец-то он сам решился рассказать правду. На самом деле бомбардира Штутгарта зовут Сайлас Катомпа Мвумпа, и ему не 21 год, а 22, сообщает пресс-служба "швабов".

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Клуб заявил о полной поддержке игрока, который стал жертвой агента. Последний якобы запугиваниями убедил Сайласа использовать документы другого человека. Штутгарт настаивает на правомерности пребывания игрока в Германии и будет способствовать получению нового разрешения и лицензии уже на настоящее имя футболиста.

"Последние несколько лет я жил в постоянном страхе, а также очень переживал за свою семью в Конго. Для меня было тяжелым шагом раскрыть свою историю", – признался Сайлас.

Добавим, что звезда Штутгарта стал одним из открытий прошлого розыгрыша Бундеслиги. 22-летний нападающий с 11 голами и 4 ассистами уверенно шел в десятке лучших бомбардиров чемпионата, пока не получил сложную травму в начале марта.

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