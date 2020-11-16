"Играть за национальную сборную, а не юношескую – это цель, наверное, всех украинских футболистов. Я знаю, что быстро это не придет, мне надо себя еще проявить. Я только раз играл за сборную U-18.

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Надеюсь, в квалификации в Израиле в следующем году, если не отменят, я смогу себя проявить. Показать, на что я способен, чтобы меня вызвали в сборную U-21. Если и там себя хорошо покажу – то наконец в национальную сборную", – сказал Игаль в эфире Профутбол Digital.

Заметим, родители Брука родом из Украины. В раннем возрасте он вместе с ними переехал в Израиль, а позже в Канаду. Интересно, что Игаль выступал за сборную Украины U-18. В текущем сезоне у него только два поединка за Шальке U-19.

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