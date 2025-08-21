Настоящее шоу подарил молодежной команде Шахтера талантливый нападающий 18-летний Мохамаду Канте.

В матче против Карпат U-19 форвард продемонстрировал невероятную результативность, оформив гекса-трик и фактически решив судьбу встречи.

Благодаря блестящей игре Канте Шахтер U19 одержал уверенную победу над Карпатами U-19. Следующий поединок Шахтера U-19 состоится 30 августа против Александрии U-19.

Напомним, что Мохамаду присоединился к Шахтеру в июле 2025 года. В новом сезоне Канте в целом наколотил уже 8 мячей за 3 тура – ни одного с пенальти! Ближайшие преследователи имеют по 3 попадания.

