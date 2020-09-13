Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде не смог договориться о своем трансфере в Ризеспор, сообщает издание Score Nigeria.

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27-летний нападающий уже начал переговоры с еще одним представителем турецкой Суперлиги – Сивасспором. К слову, за этот клуб выступает украинский полузащитник Сергей Рыбалка.

Прошлый сезон Кайоде провел в Газишехире на правах аренды – клуб был заинтересован в том, чтобы сохранить игрока, однако не смог договориться с нигерийцем из-за слишком высоких требований по зарплате. В прошлом сезоне он провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, Кайоде имеет действующий контракт с Шахтером – соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

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