Нападающий "горняков" Богдан Вьюнник, который на правах аренды выступает за Цюрих, рассказал о переходе в чемпионат Швейцарии.

"В команде меня приняли хорошо. Каждый оказывает максимальную помощь и поддержку. Интересуются судьбой моих близких и ситуацией в стране. Это невероятные люди, которым я очень благодарен.

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Что касается трансфера, это было совместное решение с руководством Шахтера. Оно продиктовано тем, чтобы больше людей видели украинцев заграницей и знали, что происходит у нас в стране.

Я очень горжусь тем, что я украинец и готов прославлять нашу страну на международной арене. Слава Украине!" – сказал Вьюнник в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера. Текущий сезон футболист начал в аренде в Мариуполе, за который провел 13 матчей во всех турнирах (1 гол и 1 ассист).

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