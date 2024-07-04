В матче 22-го тура МЛС Цинциннати на выезде сумел вырвать победу в ДС Юнайдет (3:2). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 22-й тур

ДС Юнайтед – Цинциннати – 2:3

Голы: Родригес, 24, Пирани, 69 – Келси, 10, Буха, 39, 63

Интер Майами оформил камбэк с экс-командой украинца – Кривцов привез гол и получил наказание

Цинциннати, за который на правах аренды выступает форвард Шахтера Кевин Келси, поднялся уже на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции и лишь на 2 пункта отстает от Интера Майами, имея игру в запасе. Создателем такого успеха стал, в том числе и венесуэльский нападающий "горняков", которому удалось отличиться уже пятым голом со времени переезда за океан.

На этот раз от Кевина пострадал ДС Юнайтед – нападающий воспользовался ошибкой голкипера, сыграл до конца и курьезным голом открыл счет в матче. Хозяевам удалось забить дважды, но дубль чешского хавбека Бухи принес представителю штата Огайо очередную победу.

Напомним, Келси перебрался в Шахтер из уругвайского Бостон Ривер в январе 2023 года за 1 млн евро. Его контракт с "горняками" действует до 21 декабря 2027 года. Срок аренды Кевина, которая обошлась Цинциннати в 650 тысяч евро, рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Трансфер единственного украинца, который приятно поразил авторитетные СМИ на Евро – слезы и досрочный финал, победитель известен