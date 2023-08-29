Нападающий Шахтера Богдан Вьюнник может продолжить карьеру в Польше, сообщает LEGIONERS.UA.

Шахтер официально продлил контракт с форвардом сборной Украины

21-летним футболистом предметно интересуется гданьская Лехия. По информации источника, "бело-зеленые" уже начали переговоры по трансферу игрока. Интересно, что ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны швейцарских Янг Бойза, Санкт-Галлена и Люцерна, а также Динамо Ческе Будейовице.

Напомним, Вьюнник – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023, и впервые в истории завоевал для Украины право выступать на Олимпиаде. В текущем сезоне провел за "горняков" 4 матча без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Лехия по итогам прошлого чемпионата вылетела из Экстраклясы и сейчас после 6-ти туров идет в турнирной таблице Дивизиона 1 седьмой, набрав 10 очков. К слову, за гданьцев уже выступают два украинца – голкипер Богдан Сарнавский и полузащитник Иван Желизко. Кроме того, недавно к команде присоединился экс-лидер Кривбасса Рифет Капич, а экс-хавбек Зари Максим Хлань проходит просмотр в клубе.

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