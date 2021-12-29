"Кто может усилить Рух? У Борячука закончилась его венгерская эпопея. Он дружит с одним из футболистов Руха Ростиславом Русиным – они в свое время вместе были в академии Шахтера.

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Борячук был во Львове и встречался с руководителями футбольного клуба Рух. Поэтому, если Кухаревич перейдет в Андерлехт и Рух будет искать форварда то, вполне возможно, будут брать в аренду у Шахтера Борячука", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, на данный момент Борячук выступает за Мезекевешд. В текущем сезоне Андрей сыграл за венгерский клуб в 7 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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