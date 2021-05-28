"Не знаю, что сказать. Прежде всего хочется извиниться перед всема болельщикам. Перед Валерием Васильевичем. Это просто позор. Мы не должны так играть.

Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сразу же забыли поражение от Азербайджана, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, что соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, играли жестче в отборе. У них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого улучшить командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение", – сказал Вьюнник в эфире ТК Футбол.

Заметим, сборная Украины U-21 заняла на Мемориале Лобановского последнюю строчку, не забив ни одного гола в двух противостояниях. Первый матч подопечные Руслана Ротаня проиграли Азербайджану (0:1).

Украина U-21 проиграла Азербайджану в первом матче турнира Лобановского – легенда Металлиста взял верх над Ротанем