Цюрих сумел вырвать ничью в матче 5-го тура чемпионата Швейцарии против Винтертура. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Швейцарии 2022/23, 5-й тур

Винтертур – Цюрих – 1:1

Голы: Ф. Родригес, 73 – Ронер, 85

Цюрих продолжил провальную серию матчей на старте чемпионата, разойдясь миром с соседом на дне турнирной таблицы. Первая половина прошла без голов, а после перерыва на поле появился Богдан Вьюнник.

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На 73 минуте Винтертур вышел вперед в счете благодаря голу Франсиско Родригеса. Впрочем, Цюрих спасся на последних минутах: Вьюнник ассистировал Ронеру, забившему решающий гол во встрече.

Таким образом, Винтертур и Цюрих расположились на самом дне таблицы, имея всего по 2 очка после 5 сыгранных туров. Добавим, что это был дебютный ассист для Вьюнника в составе взрослой команды Цюриха.

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