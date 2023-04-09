Украинский легионер Богдан Вьюнник отметился очередным результативным действием в Европе. Читайте отчет о его игре на "Футбол 24".

Австрия, Вторая Бундеслига, 22-й тур

Грацер – Форвертс Штайр – 3:2

Голы: Ястремски, 1, 52, Шистль, 13 – Бумбергер, 12, Лагедер, 60

Кривцов остается незаменимым в Интер Майами – украинец снова стал одним из лучших

Во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии Грацер на своем поле одержал победу над одним из аутсайдеров Форвертс Штайр. Хозяева вышли вперед уже на первой минуте матча усилиями Ястремски. Спустя немного гости восстановили статус-кво, но уже в следующей атаке "красные" снова повели в счете.

После перерыва Ястремски оформил дубль и помог ему в этом Богдан Вьюнник. Украинский нападающий обыгрался с партнером в центре поля, сместился ближе к штрафной площадке, получил пяткой ответный пас и вывел немецкого форварда один на один. Вскоре Форвертс вновь сократил до минимума, зажегши интригу, но спасти хотя бы ничью так и не сумел.

Как следствие, Грацер набрал 43 пункта и занимает третью строчку. От лидера – Санкт-Пельтена – его отделяет 2 очка.

Вьюнник в текущем сезоне провел за австрийцев 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его аренда рассчитана 30 июня 2023 года.

Челси бездарно проиграл дебютный матч Лэмпарда – Мудрик выдал хорошее начало, но супергол не перекрыл