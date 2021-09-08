Сборная Алжира неожиданно не смогла одолеть Буркина-Фасо в рамках 2-го тура квалификации на ЧМ-2022.

В стартовом составе буркинийцив вышел нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре, который во втором матче подряд результативно помог своей сборной.

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Форвард забил в победном матче со сборной Нигера (2:0), а вчера поспособствовал настоящий сенсации – Буркина-Фасо сумела отобрать очки у действующего победителя Кубка африканских наций. Лассина Траоре ассистировал Абду Тапсобе, который установил окончательный счет – 1:1.

После двух туров Алжир и Буркина-Фасо делят лидерство в группе А. Далее пройдет только победитель квартета.

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