"Очень рад, что мы победили. Это историческое дерби, поэтому очень счастлив. Наконец мы показали, что лучшие.

Луческу официально покинул Динамо

Нужно так же продолжать. Сегодня была хорошая игра, потому что ребята выполнили то, что мы делали на тренировках", – сказал Вьюнник в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо минимально уступило Шахтеру (0:1). Вьюнник не попал даже в заявку. После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку.

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