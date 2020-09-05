Форвард Севильи подхватил коронавирус
17:44 - Читати українською
Испанская Севилья тоже пострадала от пандемии COVID-19.
Мунир Эль-Хаддади получил положительный результат теста на коронавирус, информирует официальный сайт Севильи.
Самочувствие игрока в норме – испанец сейчас находится дома на самоизоляции, а болезнь протекает без симптомов. К слову, вся команда перед возобновлением тренировок сдала тесты, однако болезнь обнаружили только в Мунира.
Отметим, что в прошлом сезоне Ла Лиги нападающий провел за Севилью 32 поединка во всех турнирах, сумел отличиться десятью голами и четырьмя ассистами.
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