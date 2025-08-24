18-летний украинец начал регулярно играть за взрослую команду "адзурри" и дублем принес победу над Падовой (3:1). Попов надеется привлечь внимание тренеров сборных Украины. Последний раз форвард Эмполи получал вызов в U-17 еще в мае прошлого года.

– Вас давно не вызывали в юношескую сборную Украины – как считаете, почему? Общались ли вы в последнее время с главным тренером юношеской сборной Украины Дмитрием Михайленко или кем-то из его штаба?

– Почему не вызвали – это вопрос не ко мне. Сейчас в течение нескольких последних месяцев Дмитрий Михайленко со мной постоянно в контакте. Постоянно интересуется, расспрашивает, что и как.

Кстати, на прошлой неделе в клуб пришло приглашение в сборную на товарищеские матчи, которые пройдут в начале сентября в Испании, – резюмировал Попов в комментарии sport-express.ua.

