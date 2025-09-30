– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины U-21. Какие задачи ставишь перед собой в плане развития в сборной Украины?

– Всегда мечтал играть за сборную и готов приносить ей пользу. Но для начала нужно найти там свое место.

– Учитывая твои личные достижения в течение этого сезона, какие задачи ставишь перед собой на следующие пару лет именно в клубном футболе?

– Я не анализирую свои достижения. Как говорит мой агент: "Мы в процессе". Я работаю, стараюсь полностью выполнять задачи тренера. Понимаю, что мне нужно много работать, поэтому делаю это каждый день, – сказал Попов для Суспільного.

Добавим, что Богдан Попов в этом сезоне активно проявляет себя за итальянский Эмполи: в шести турах Серии B он отличился 4 голами.

