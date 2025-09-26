Форвард-сенсация привлек внимание наставника сборной Украины – игрок получит дебютный вызов
Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса обратил внимание на Богдана Попова.
Как стало известно "Футбол 24", Богдан Попов получил свой первый вызов в молодежную сборную Украины U-21.
Тренер Эмполи оценил бомбардирские достижения Попова: "Ему еще надо прогрессировать"
Следующий поединок команды состоится 10 октября против сборной Венгрии в рамках квалификации к Евро U-21.
Добавим, что Богдан Попов в этом сезоне активно проявляет себя за итальянский Эмполи: в шести турах Серии B он отметился 4 голами.
Попов вылетел из Кубка Италии в украинском дерби – Малиновский не получил ни одной секунды
Источник: Футбол 24
