"Обручи" уже имели преимущество в один мяч, когда на 53 минуте швейцарец заработал пенальти с помощью дайвинга.

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Айети в штрафной пробросил мяч мимо голкипера Килмарнока, который и не думал трогать соперника. Неожиданно форвард Селтика подкосил ноги и на газоне начал корчиться от невероятной "боли". Главный рефери "повелся" на такую актерскую игру, а VAR в чемпионате Шотландии нет. Эдуард реализовал "липовый" пенальти, а к концу матча Селтик оформил разгром.

Поведение Айети заинтересовало дисциплинарный комитет. Экс-партнер Ярмоленко (вместе выступали в Вест Хэме) рискует получить двухматчевую дисквалификацию за "умышленное заблуждение арбитра".

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