Мораес кардинально сменил имидж
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес решил поработать над своей внешностью.
Форвард "горняков" Жуниор Мораес продемонстрировал болельщикам свой новый имидж, над которым колдовала жена футболиста.
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34-летний футболист решил оставить в прошлом тяжелый сезон и побрился почти налысо. Фото процесса стрижки Мораес выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
К слову, Жуниор находится на вынужденном отдыхе. Игрок получил травму на одной из тренировок Шахтера, получив разрыв крестообразной связки колена, и был прооперирован в Барселоне. Ориентировочный срок восстановления – 6 месяцев. Как следствие, футболист не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, Мораес в текущем сезоне провел в составе Шахтера 25 матчей, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины он забил 1 гол.
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