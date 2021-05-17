Форвард "горняков" Жуниор Мораес продемонстрировал болельщикам свой новый имидж, над которым колдовала жена футболиста.

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34-летний футболист решил оставить в прошлом тяжелый сезон и побрился почти налысо. Фото процесса стрижки Мораес выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, Жуниор находится на вынужденном отдыхе. Игрок получил травму на одной из тренировок Шахтера, получив разрыв крестообразной связки колена, и был прооперирован в Барселоне. Ориентировочный срок восстановления – 6 месяцев. Как следствие, футболист не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, Мораес в текущем сезоне провел в составе Шахтера 25 матчей, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины он забил 1 гол.

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