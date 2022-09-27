Нападающий Саутгемптона Че Адамс признался, что полностью готов к дуэли с украинцами.

"Отлично чувствую себя. Я тренировался утром и чувствую себя лучше. Это один из тех матчей, который мы должны преодолеть и показать грандиозное выступление.

"Надо брать реванш": Забарный – о важности поединка с Арменией, сильных качествах шотландцев и своей мечте

Я жесткий, я могу играть. Если б было хуже, то не смог бы, но я в форме м готов выйти", – цитирует Адамса Daily Record.

К слову, ранее наставник "кельтов" Стив Кларк подвергал сомнению появление в матче Адамса, жалуясь на вирус в команде.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций