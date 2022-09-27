Форвард сборной Шотландии запугивает Украину своей формой: "Я – жесткий"
Нападающий Саутгемптона Че Адамс признался, что полностью готов к дуэли с украинцами.
"Отлично чувствую себя. Я тренировался утром и чувствую себя лучше. Это один из тех матчей, который мы должны преодолеть и показать грандиозное выступление.
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Я жесткий, я могу играть. Если б было хуже, то не смог бы, но я в форме м готов выйти", – цитирует Адамса Daily Record.
К слову, ранее наставник "кельтов" Стив Кларк подвергал сомнению появление в матче Адамса, жалуясь на вирус в команде.
Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.