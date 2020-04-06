Форвард сборной Сербии получил наказание за нарушение карантина – он играл против Украины во Львове

Александар Прийович на собственном примере убедился, что нарушать требования карантина крайне нежелательно.

29-летний нападающий, выступающий за Аль-Иттихад, на днях был задержан в одном из баров Белграда. Прийович и его друзья нарушили предписание, которое заключается в запрете пребывания в учреждениях общественного питания в определенные часы суток.

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Сербский форвард был допрошен в прокуратуре и признал свою вину, чтобы избежать более серьезных санкций. Впрочем, это не спасло его от наказания в виде 3 месяцев домашнего ареста, передает RTS.

Отметим, что Прийович участвовал в историческом фиаско сборной Сербии в поединке с Украиной – подопечные Шевченко отправили в ворота соперника целых 5 голов, что является самым большим поражением сербов в истории.

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