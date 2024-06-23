“Селесао” разгромила соперника, гарантировала себе первое место группы F и спокойно направлялась в подтрибунное помещение.

Фантастический автогол и альтруизм Роналду в видеообзоре матча Турция – Португалия – 0:3

Вдруг на поле ворвался фанат, который явно хотел добраться к Роналду и компании. Впрочем, стюарды успели его перехватить. Один уж слишком добросовестно выполнил свою работу, влетев в колено Гонсалу Рамушу. Форвард португальцев рисковал получить серьезную травму, однако обошлось. Криштиану Роналду стоял рядом и оцепенел от сюрреалистичного действа.

Добавим, что Португалия завершит групповой этап Евро 26 июня матчем против сборной Грузии.

La entrada de un miembro de seguridad a Gonçalo Ramos



️ @ESbeINSPORTS pic.twitter.com/BXs3A2xFgv — Tiempo de Juego (@tjcope) June 22, 2024

Португалия разгромила Турцию – курьезный автогол и неожиданный ассист Роналду вывели "селесао" в 1/8 финала Евро-2024