Нидерландец стал игроком Бешикташа. В Стамбул Вегхорст перебрался на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Орлов".

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Следовательно, 29-летний форвард не будет играть в Чемпионшипе, куда вылетел Бернли. Надеясь спастись, "бордовые" зимой купили Вегхорста у Вольфсбурга за 17 млн ​​евро, но инвестиции не оправдались. Нападающий отыграл просто позорно – забил всего 2 гола в 20-ти матчах.

К слову, Бешикташ также провалил прошлый сезон, скатившись от чемпионства до итогового шестого места в турнирной таблице чемпионата Турции.

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