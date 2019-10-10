Форвард сборной Литвы Новиковас: Приехали в Украину за победой

Форвард сборной Литвы Арвидас Новиковас поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Украины.

"У сборной Литвы хорошее настроение. Приехали в Украину побеждать в матче, играть до конца. У нас много травмированных, но у нас есть, кем их заменить. Так что будем играть до конца.

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У нас уже нет шансов попасть на Евро, но мы хотим показать своим болельщикам, что умеем играть в футбол. Должны подготовиться к следующей квалификации, чтобы попытаться выйти уже куда-то", – поделился Новиковас в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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