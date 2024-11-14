Саму Омородион проводит феноменальный сезон в составе Порту. После того, как он забил 12 мячей в 13 матчах за "драконов", главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте впервые вызвал его в "Фурию роху". Во время своего интервью Mundo Deportivo Омородион заявил, что хочет сменить своё имя на Саму Агехова. Это – девичья фамилия его матери.

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"Я делаю всё для неё и для того, чтобы она мною гордилась. Она самая важная женщина в моей жизни, она всегда мне помогала. Это играет основополагающую роль, это опора моей жизни, без него я не знаю, что бы я делал.

Мой вызов в сборную Испании? К тому времени, когда я позвонил ей, чтобы сказать ей, она об этом уже знала. Она начала плакать, я очень рад за нее и очень горжусь всем, что делаю, и тем, что мне удается пережить это вместе с ней", – сказал форвард.

Два следующих матча Испания сыграет против сборных Дании и Швейцарии.