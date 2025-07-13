Астон Вилла готовится к вероятной продаже Олли Уоткинса – по информации GOAL, клуб проявляет интерес к нападающему Порту Самуэлю Омородиону, которого рассматривают как главного кандидата на замену англичанину.

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Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в трансфере Уоткинса этим летом, и в случае его ухода Астон Вилла попытается подписать 21-летнего испанца. Порту оценивает своего игрока в 80 миллионов евро, хотя стартовые переговоры могут начаться с отметки 70 миллионов.

Омородион перебрался в Порту из Атлетико летом 2023 года за 30 миллионов евро, но клуб сразу выплатил только половину суммы. Еще 12 миллионов евро было уплачено недавно – пока неизвестно, все ли долги перед Атлетико уже погашены.

В прошлом сезоне Омородион провел 45 матчей и забил 27 голов, что сделало его одним из самых ярких молодых форвардов в Европе. Впрочем, Порту готов рассмотреть предложения о трансфере, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

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