Челси определился с трансферной стоимостью Кристофера Нкунку, которого может продать этим летом за 41 миллион евро, сообщает The Mirror. Это значительно меньше, чем 61 миллион, которые лондонцы потратили на нападающего в 2022 году.

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В Челси считают, что Нкунку не входит в планы Энцо Марески, особенно после подписания Лиама Дилепа, Жоау Педро и Джейми Байно-Гиттенса из Боруссии Д.

Челси также вынужден продавать игроков для балансировки финансов – УЕФА уже оштрафовал клуб на 31 миллион евро за нарушение финансовой дисциплины.

Манчестер Юнайтед, который ищет новые варианты в атаку, включил Нкунку в список потенциальных подписаний. В приоритете пока переход Бриана Мбеумо с Брентфорда, однако после завершения этого трансфера "дьяволы" могут активизироваться и по Нкунку.

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