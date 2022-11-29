Нападающий Реала и сборной Бразилии Родриго пообщался с Роналдо после матча против Швейцарии (1:0). Видео разговора стало вирусным в соцсетях.

Роналдо в Катаре берет интервью у игроков сборной Бразилии после матчей Мундиаля. В понедельник его гостем стал Родриго, который вышел на замену и помог "селесао" вырвать победу над Швейцарией.

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В конце интервью нападающий Реала пожал руки легендарному Феномену. После этого Родриго несколько раз коснулся ног Роналдо, а затем погладил свои ноги, словно пытаясь украсть частицу таланта двукратного чемпиона мира.

Роналдо в ответ на это не смог сдержать смеха. Главное, чтобы этим жестом Родриго не перетянул на себя серию серьезных травм, постигших знаменитого "Зубастика" во время карьеры.

Напомним, Бразилия уже обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2022. В третьем туре подопечные Тите сыграют против Камеруна.

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